Сьогоднішня ціна Xerberus (XER)

Поточна ціна Xerberus (XER) сьогодні становить 0.01892063 USD з ринковою капіталізацією $ 3.71M USD. Ціна XER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xerberus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.03K USD

- зміна ціни Xerberus протягом дня — -0.98%

- циркуляційна пропозиція – 196.13M USD

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