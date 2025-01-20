Ціна Xerberus (XER)
Поточна ціна Xerberus (XER) сьогодні становить 0.01892063 USD з ринковою капіталізацією $ 3.71M USD. Ціна XER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xerberus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.03K USD
- зміна ціни Xerberus протягом дня — -0.98%
- циркуляційна пропозиція – 196.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xerberus до USD становила $ -0.00018810206838454.
За останні 30 днів зміна ціни Xerberus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xerberus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xerberus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00018810206838454
|-0.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xerberus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.08%
-0.98%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility.
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