Ціна Xensei (XSEI)
Поточна ціна Xensei (XSEI) сьогодні становить 0.00297798 USD з ринковою капіталізацією $ 59.56K USD. Ціна XSEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xensei:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00 USD
- зміна ціни Xensei протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xensei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xensei до USD становила $ +0.0010545432.
За останні 60 днів зміна ціни Xensei до USD становила $ -0.0003733993.
За останні 90 днів зміна ціни Xensei до USD становила $ -0.000352674777858664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0010545432
|+35.41%
|60 днів
|$ -0.0003733993
|-12.53%
|90 днів
|$ -0.000352674777858664
|-10.58%
Останній аналіз цін Xensei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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