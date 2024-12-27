Ціна Xenopus laevis (XENO)
Поточна ціна Xenopus laevis (XENO) сьогодні становить 0.00296437 USD з ринковою капіталізацією $ 2.65M USD. Ціна XENO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xenopus laevis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 637.86 USD
- зміна ціни Xenopus laevis протягом дня — -2.00%
- циркуляційна пропозиція – 899.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xenopus laevis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xenopus laevis до USD становила $ +0.0320276765.
За останні 60 днів зміна ціни Xenopus laevis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xenopus laevis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.00%
|30 днів
|$ +0.0320276765
|+1,080.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xenopus laevis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-2.00%
-38.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.
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