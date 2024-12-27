Сьогоднішня ціна Xenopus laevis (XENO)

Поточна ціна Xenopus laevis (XENO) сьогодні становить 0.00296437 USD з ринковою капіталізацією $ 2.65M USD. Ціна XENO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xenopus laevis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 637.86 USD

- зміна ціни Xenopus laevis протягом дня — -2.00%

- циркуляційна пропозиція – 899.61M USD

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