Сьогоднішня ціна XENOMORPH (XENO)

Поточна ціна XENOMORPH (XENO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.86K USD. Ціна XENO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XENOMORPH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD

- зміна ціни XENOMORPH протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 998.77M USD

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