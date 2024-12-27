Ціна Xeno (XENO)
Поточна ціна Xeno (XENO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136.68K USD. Ціна XENO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xeno:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13K USD
- зміна ціни Xeno протягом дня — +16.72%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xeno до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xeno до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xeno до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xeno до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.72%
|30 днів
|$ 0
|-24.14%
|60 днів
|$ 0
|+22.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xeno: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+16.72%
+8.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alien Meme Token
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