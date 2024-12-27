Сьогоднішня ціна Xeno (XENO)

Поточна ціна Xeno (XENO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136.68K USD. Ціна XENO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xeno:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13K USD

- зміна ціни Xeno протягом дня — +16.72%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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