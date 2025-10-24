Актуальна ціна XEND IT сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XEND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XEND на MEXC вже зараз.Актуальна ціна XEND IT сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XEND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XEND на MEXC вже зараз.

Докладніше про XEND

Інформація про ціну XEND

Офіційний вебсайт XEND

Токеноміка XEND

Прогноз ціни XEND

Логотип XEND IT

Ціна XEND IT (XEND)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 XEND до USD:

--
----
+4,10%1D
Графік ціни XEND IT (XEND) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:54:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни XEND IT (XEND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,13%

+4,16%

+9,74%

+9,74%

Актуальна ціна XEND IT (XEND) становить --. За останні 24 години XEND торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XEND становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XEND змінився на -0,13% за останню годину, +4,16% за 24 години та на +9,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XEND IT (XEND)

$ 27,07K
$ 27,07K$ 27,07K

--
----

$ 27,07K
$ 27,07K$ 27,07K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 609,924682
999 999 609,924682 999 999 609,924682

Поточна ринкова капіталізація XEND IT — $ 27,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XEND — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999609.924682. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,07K.

Історія ціни XEND IT (XEND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XEND IT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XEND IT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XEND IT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XEND IT до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,16%
30 днів$ 0-39,33%
60 днів$ 0-27,25%
90 днів$ 0--

Що таке XEND IT (XEND)

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

Ресурс XEND IT (XEND)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни XEND IT (USD)

Скільки коштуватиме XEND IT (XEND) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів XEND IT (XEND) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо XEND IT.

Перегляньте прогноз ціни XEND IT вже зараз!

XEND до місцевих валют

Токеноміка XEND IT (XEND)

Розуміння токеноміки XEND IT (XEND) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XEND зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про XEND IT (XEND)

Скільки сьогодні коштує XEND IT (XEND)?
Актуальна ціна XEND у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XEND до USD?
Поточна ціна XEND до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація XEND IT?
Ринкова капіталізація XEND — $ 27,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XEND?
Циркуляційна пропозиція XEND — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XEND?
XEND досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XEND?
Історична мінімальна ціна XEND становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі XEND?
Актуальний обсяг торгівлі XEND за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна XEND цього року?
XEND може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XEND для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для XEND IT (XEND)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

