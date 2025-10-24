Інформація щодо ціни XEND IT (XEND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +4,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,74%

Актуальна ціна XEND IT (XEND) становить --. За останні 24 години XEND торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XEND становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XEND змінився на -0,13% за останню годину, +4,16% за 24 години та на +9,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XEND IT (XEND)

Ринкова капіталізація $ 27,07K$ 27,07K $ 27,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,07K$ 27,07K $ 27,07K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 609,924682 999 999 609,924682 999 999 609,924682

Поточна ринкова капіталізація XEND IT — $ 27,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XEND — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999609.924682. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,07K.