Токеноміка XDEFI (XDEFI) Дізнайтеся ключову інформацію про XDEFI (XDEFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XDEFI (XDEFI) In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data. Офіційний вебсайт: https://ctrl.xyz/ Купити XDEFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XDEFI (XDEFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XDEFI (XDEFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Загальна пропозиція: $ 240,00M $ 240,00M $ 240,00M Циркуляційна пропозиція: $ 130,07M $ 130,07M $ 130,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,20M $ 3,20M $ 3,20M Історичний максимум: $ 2,37 $ 2,37 $ 2,37 Історичний мінімум: $ 0,00547194 $ 0,00547194 $ 0,00547194 Поточна ціна: $ 0,01334926 $ 0,01334926 $ 0,01334926 Дізнайтеся більше про ціну XDEFI (XDEFI)

Токеноміка XDEFI (XDEFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XDEFI (XDEFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XDEFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XDEFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XDEFI, досліджуйте ціну токена XDEFI в реальному часі!

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