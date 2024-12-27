Сьогоднішня ціна XDEFI (XDEFI)

Поточна ціна XDEFI (XDEFI) сьогодні становить 0.06275 USD з ринковою капіталізацією $ 8.16M USD. Ціна XDEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XDEFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 700.92 USD

- зміна ціни XDEFI протягом дня — +0.77%

- циркуляційна пропозиція – 130.07M USD

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