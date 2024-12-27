Ціна XDEFI (XDEFI)
Поточна ціна XDEFI (XDEFI) сьогодні становить 0.06275 USD з ринковою капіталізацією $ 8.16M USD. Ціна XDEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XDEFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 700.92 USD
- зміна ціни XDEFI протягом дня — +0.77%
- циркуляційна пропозиція – 130.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XDEFI до USD становила $ +0.00047674.
За останні 30 днів зміна ціни XDEFI до USD становила $ +0.0039229731.
За останні 60 днів зміна ціни XDEFI до USD становила $ +0.0232706429.
За останні 90 днів зміна ціни XDEFI до USD становила $ -0.00205416781164348.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00047674
|+0.77%
|30 днів
|$ +0.0039229731
|+6.25%
|60 днів
|$ +0.0232706429
|+37.08%
|90 днів
|$ -0.00205416781164348
|-3.16%
Останній аналіз цін XDEFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.40%
+0.77%
+8.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.
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