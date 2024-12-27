Сьогоднішня ціна XDAO (XDAO)

Поточна ціна XDAO (XDAO) сьогодні становить 0.02270426 USD з ринковою капіталізацією $ 530.95K USD. Ціна XDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.87K USD

- зміна ціни XDAO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 23.39M USD

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