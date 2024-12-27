Ціна XDAO (XDAO)
Поточна ціна XDAO (XDAO) сьогодні становить 0.02270426 USD з ринковою капіталізацією $ 530.95K USD. Ціна XDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.87K USD
- зміна ціни XDAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 23.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XDAO до USD становила $ -0.0034764308.
За останні 60 днів зміна ціни XDAO до USD становила $ -0.0155389067.
За останні 90 днів зміна ціни XDAO до USD становила $ -0.27104637252252664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0034764308
|-15.31%
|60 днів
|$ -0.0155389067
|-68.44%
|90 днів
|$ -0.27104637252252664
|-92.27%
Останній аналіз цін XDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is XDAO? XDAO was created with the idea to make DAOs the place for crypto mass adoption by providing the tools for groups to control mutual treasury, build communities and invest in DeFi. In short, XDAO is a fully customizable DAO builder for treasury management, multisig wallet and the platform for investment. DAOs on XDAO can be any-sized companies. What problem does XDAO solve? XDAO solves the problem of mutual budget management. In XDAO a group of people can easily create a Decentralized Autonomous Organization, deposit crypto assets, manage them by voting, sell DAO shares and directly interact with DeFi protocols. Who can use XDAO? - Venture Capital Funds; - Funds and foundations; - Startups; - DeFi projects; - Freelance groups; - NFT owners; - GameFi Guilds. What can be implemented with XDAO? - Full or partial management of the DeFi project treasury; - Salary treasury/marketing treasury for any blockchain organization; - Grant program/bug bounty treasury; - Investing in DeFi with total assets; - Investing in NFT and GameFi; - Charity; - Joint participation in any Allocations, IDO, Launchpad; - Family treasury management and many other use cases.
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