Ціна xDai Native Comb (XCOMB)
Поточна ціна xDai Native Comb (XCOMB) сьогодні становить 0.00613853 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xDai Native Comb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04 USD
- зміна ціни xDai Native Comb протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xDai Native Comb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни xDai Native Comb до USD становила $ -0.0000133427.
За останні 60 днів зміна ціни xDai Native Comb до USD становила $ -0.0003408737.
За останні 90 днів зміна ціни xDai Native Comb до USD становила $ -0.000252406290808759.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000133427
|-0.21%
|60 днів
|$ -0.0003408737
|-5.55%
|90 днів
|$ -0.000252406290808759
|-3.94%
Останній аналіз цін xDai Native Comb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.68%
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