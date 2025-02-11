Сьогоднішня ціна xDai Native Comb (XCOMB)

Поточна ціна xDai Native Comb (XCOMB) сьогодні становить 0.00613853 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xDai Native Comb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04 USD

- зміна ціни xDai Native Comb протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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