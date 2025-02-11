Ціна XDAI (XDAI)
Поточна ціна XDAI (XDAI) сьогодні становить 0.998082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XDAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.49K USD
- зміна ціни XDAI протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XDAI до USD становила $ -0.0024981313136422.
За останні 30 днів зміна ціни XDAI до USD становила $ +0.0002326529.
За останні 60 днів зміна ціни XDAI до USD становила $ +0.0018016378.
За останні 90 днів зміна ціни XDAI до USD становила $ -0.0078159676918594.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0024981313136422
|-0.24%
|30 днів
|$ +0.0002326529
|+0.02%
|60 днів
|$ +0.0018016378
|+0.18%
|90 днів
|$ -0.0078159676918594
|-0.77%
Останній аналіз цін XDAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.24%
-0.45%
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