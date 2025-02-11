Сьогоднішня ціна XDAI (XDAI)

Поточна ціна XDAI (XDAI) сьогодні становить 0.998082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XDAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.49K USD

- зміна ціни XDAI протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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