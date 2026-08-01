Сьогоднішня ціна XDAG

Поточна ціна XDAG (XDAG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XDAG до USD становить $ 0 за XDAG.

XDAG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 896 057, з циркуляційною пропозицією у 1,31B XDAG. Протягом останніх 24 годин XDAG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,100431, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XDAG змінився на +0,15% за останню годину та на -0,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 62,04K.

Ринкова інформація щодо XDAG (XDAG)

Ринкова капіталізація $ 896,06K$ 896,06K $ 896,06K Обсяг (за 24 год) $ 62,04K$ 62,04K $ 62,04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 986,97K$ 986,97K $ 986,97K Циркуляційне постачання 1,31B 1,31B 1,31B Загальна пропозиція 1 446 294 144,0 1 446 294 144,0 1 446 294 144,0

Поточна ринкова капіталізація XDAG — $ 896,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 62,04K. Циркуляційна пропозиція XDAG — 1,31B, зі загальною пропозицією 1446294144.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 986,97K.