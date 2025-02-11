Ціна xcUSDT (XCUSDT)
Поточна ціна xcUSDT (XCUSDT) сьогодні становить 0.999882 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xcUSDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 382.10K USD
- зміна ціни xcUSDT протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xcUSDT до USD становила $ -0.0005907018829409.
За останні 30 днів зміна ціни xcUSDT до USD становила $ +0.0036847651.
За останні 60 днів зміна ціни xcUSDT до USD становила $ +0.0041067153.
За останні 90 днів зміна ціни xcUSDT до USD становила $ -0.0021870386288245.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005907018829409
|-0.05%
|30 днів
|$ +0.0036847651
|+0.37%
|60 днів
|$ +0.0041067153
|+0.41%
|90 днів
|$ -0.0021870386288245
|-0.21%
Останній аналіз цін xcUSDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.05%
+0.40%
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