Ціна xCRX (XCRX)
Поточна ціна xCRX (XCRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xCRX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.18 USD
- зміна ціни xCRX протягом дня — +3.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xCRX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни xCRX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xCRX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xCRX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.57%
|30 днів
|$ 0
|-40.11%
|60 днів
|$ 0
|-58.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін xCRX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+3.57%
-18.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRODEX has introduced its new, reformed protocol by which it is going to be sharing its platform revenues with CRODEXers. The team keeps working diligently to design and develop a system that provides a seamless experience to our community while adopting the new protocol. PROTOCOL OVERVIEW The new protocol consists of 3 elements: - xCRX is the main token of the protocol It is tradable and will keep its main liquidity in xCRX / CRO. It incurs a 9% fee-on-sell. Upon each sell transaction, the entire fee is distributed proportionally to rCRX holders in xCRX as dividend. CRODEX platform does not claim any additional fee. - rCRX is the auxiliary token of the protocol It is not tradable. It acts as a receipt representing its owner’s share of platform revenues and xCRX dividends. It cannot be transferred to another wallet. - xVault is the intermediary organ of the protocol xVault allows users to pledge their xCRX tokens to receive rCRX. By holding rCRX, the owner accumulates xCRX in their xVault account which they can claim at any time. Only to be absolutely clear, the accumulating xCRX in the xVault accounts come from two sources: Min. 40% of platform-wide trade fees distributed bi-monthly, 9% of all xCRX sells distributed immediately as dividends upon each sell. STAKE & EARN - The holders of xCRX can stake xCRX-CRO Liquidity Provider tokens or single xCRX tokens to earn rewards.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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