Сьогоднішня ціна xCRX (XCRX)

Поточна ціна xCRX (XCRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xCRX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.18 USD

- зміна ціни xCRX протягом дня — +3.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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