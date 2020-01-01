Токеноміка xCREDI (XCREDI) Дізнайтеся ключову інформацію про xCREDI (XCREDI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація xCREDI (XCREDI) Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Офіційний вебсайт: https://credefi.io Whitepaper: https://credefi.gitbook.io/credefi Купити XCREDI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни xCREDI (XCREDI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена xCREDI (XCREDI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 315,57K $ 315,57K $ 315,57K Загальна пропозиція: $ 14,50M $ 14,50M $ 14,50M Циркуляційна пропозиція: $ 14,50M $ 14,50M $ 14,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 315,57K $ 315,57K $ 315,57K Історичний максимум: $ 0,143297 $ 0,143297 $ 0,143297 Історичний мінімум: $ 0,01790827 $ 0,01790827 $ 0,01790827 Поточна ціна: $ 0,02177327 $ 0,02177327 $ 0,02177327 Дізнайтеся більше про ціну xCREDI (XCREDI)

Токеноміка xCREDI (XCREDI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки xCREDI (XCREDI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XCREDI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XCREDI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XCREDI, досліджуйте ціну токена XCREDI в реальному часі!

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