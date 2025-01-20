Сьогоднішня ціна xCREDI (XCREDI)

Поточна ціна xCREDI (XCREDI) сьогодні становить 0.102657 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна XCREDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xCREDI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.38K USD

- зміна ціни xCREDI протягом дня — -9.90%

- циркуляційна пропозиція – 12.89M USD

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