Ціна xCREDI (XCREDI)
Поточна ціна xCREDI (XCREDI) сьогодні становить 0.102657 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна XCREDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xCREDI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.38K USD
- зміна ціни xCREDI протягом дня — -9.90%
- циркуляційна пропозиція – 12.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xCREDI до USD становила $ -0.0112811973313911.
За останні 30 днів зміна ціни xCREDI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xCREDI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xCREDI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0112811973313911
|-9.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін xCREDI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
-9.90%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.
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