Ціна XCOPYFLIES (FLIES)
Поточна ціна XCOPYFLIES (FLIES) сьогодні становить 0.417654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XCOPYFLIES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.47 USD
- зміна ціни XCOPYFLIES протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XCOPYFLIES до USD становила $ +0.00272762.
За останні 30 днів зміна ціни XCOPYFLIES до USD становила $ -0.2831029632.
За останні 60 днів зміна ціни XCOPYFLIES до USD становила $ -0.3314053583.
За останні 90 днів зміна ціни XCOPYFLIES до USD становила $ -2.0758775116826184.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00272762
|+0.66%
|30 днів
|$ -0.2831029632
|-67.78%
|60 днів
|$ -0.3314053583
|-79.34%
|90 днів
|$ -2.0758775116826184
|-83.25%
Останній аналіз цін XCOPYFLIES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.66%
-31.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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