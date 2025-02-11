Сьогоднішня ціна XCOPYFLIES (FLIES)

Поточна ціна XCOPYFLIES (FLIES) сьогодні становить 0.417654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XCOPYFLIES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.47 USD

- зміна ціни XCOPYFLIES протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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