Сьогоднішня ціна XCoin

Поточна ціна XCoin (BEXC) сьогодні становить $ 0,349903, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEXC до USD становить $ 0,349903 за BEXC.

XCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 245 030, з циркуляційною пропозицією у 700,29K BEXC. Протягом останніх 24 годин BEXC торгувався між $ 0,347485 (мінімум) та $ 0,351697 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,371225, тоді як історичний мінімум — $ 0,192869.

У короткостроковій динаміці BEXC змінився на +0,60% за останню годину та на -0,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 564,11K.

Ринкова інформація щодо XCoin (BEXC)

Ринкова капіталізація $ 245,03K$ 245,03K $ 245,03K Обсяг (за 24 год) $ 564,11K$ 564,11K $ 564,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 52,48M$ 52,48M $ 52,48M Циркуляційне постачання 700,29K 700,29K 700,29K Загальна пропозиція 150 000 000,0 150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XCoin — $ 245,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 564,11K. Циркуляційна пропозиція BEXC — 700,29K, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,48M.