Ціна xcKSM (XCKSM)
Поточна ціна xcKSM (XCKSM) сьогодні становить 20.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCKSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xcKSM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.27K USD
- зміна ціни xcKSM протягом дня — +5.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xcKSM до USD становила $ +1.041.
За останні 30 днів зміна ціни xcKSM до USD становила $ -6.7556224060.
За останні 60 днів зміна ціни xcKSM до USD становила $ -9.8154927390.
За останні 90 днів зміна ціни xcKSM до USD становила $ +1.776768483394834.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.041
|+5.40%
|30 днів
|$ -6.7556224060
|-33.22%
|60 днів
|$ -9.8154927390
|-48.28%
|90 днів
|$ +1.776768483394834
|+9.58%
Останній аналіз цін xcKSM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.27%
+5.40%
+0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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