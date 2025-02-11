Ціна XCELTOKEN PLUS (XLAB)
Поточна ціна XCELTOKEN PLUS (XLAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XLAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XCELTOKEN PLUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.50 USD
- зміна ціни XCELTOKEN PLUS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XCELTOKEN PLUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XCELTOKEN PLUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XCELTOKEN PLUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XCELTOKEN PLUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.61%
|60 днів
|$ 0
|-35.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XCELTOKEN PLUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-22.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XCELToken Plus (XLAB) is an ERC20 token on the Ethereum Blockchain platform. XCELToken Plus is a versatile token created to build, engage and foster large crypto community within the hospitality, retail and gaming industries.
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