Ціна Xcel Defi (XLD)
Поточна ціна Xcel Defi (XLD) сьогодні становить 0.00349592 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xcel Defi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни Xcel Defi протягом дня — +2.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xcel Defi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xcel Defi до USD становила $ +0.0005692801.
За останні 60 днів зміна ціни Xcel Defi до USD становила $ +0.0002361109.
За останні 90 днів зміна ціни Xcel Defi до USD становила $ -0.0000731366296404168.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.89%
|30 днів
|$ +0.0005692801
|+16.28%
|60 днів
|$ +0.0002361109
|+6.75%
|90 днів
|$ -0.0000731366296404168
|-2.04%
Останній аналіз цін Xcel Defi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
+2.89%
+2.26%
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