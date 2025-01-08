Ціна XCAT (XCAT)
Поточна ціна XCAT (XCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.00K USD. Ціна XCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.71 USD
- зміна ціни XCAT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 4.08T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.24%
|60 днів
|$ 0
|+5.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XCAT is the world of cat coins! We're a community-driven cryptocurrency, fueled by big marketing and social media trends. Embrace laughter, innovation, and endless possibilities as we ride the wave of fun and financial excitement together! Welcome to the world of coins for cats - $XCAT promises to be the hottest cryptocurrency project, trendiest, and most feature-packed cryptocurrency! We will become the most wonderful cat, online community buzz, and everything social media has to offer. Say hello to the ultimate $XCAT coin experience.
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