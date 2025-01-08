Сьогоднішня ціна XCAT (XCAT)

Поточна ціна XCAT (XCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.00K USD. Ціна XCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.71 USD

- зміна ціни XCAT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 4.08T USD

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