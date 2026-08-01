Сьогоднішня ціна XCAD Network

Поточна ціна XCAD Network (XCAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XCAD до USD становить $ 0 за XCAD.

XCAD Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31 242, з циркуляційною пропозицією у 174,82M XCAD. Протягом останніх 24 годин XCAD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 9,06, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XCAD змінився на -- за останню годину та на +0,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,72.

Ринкова інформація щодо XCAD Network (XCAD)

Ринкова капіталізація $ 31,24K$ 31,24K $ 31,24K Обсяг (за 24 год) $ 1,72$ 1,72 $ 1,72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,24K$ 31,24K $ 31,24K Циркуляційне постачання 174,82M 174,82M 174,82M Загальна пропозиція 194 817 990,5915661 194 817 990,5915661 194 817 990,5915661

Поточна ринкова капіталізація XCAD Network — $ 31,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,72. Циркуляційна пропозиція XCAD — 174,82M, зі загальною пропозицією 194817990.5915661. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,24K.