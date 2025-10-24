Інформація щодо ціни XBT (XBT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00128793 Макс. за 24 год $ 0,00143237 Рекордний максимум $ 0,03015309 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,16% Зміна ціни (1 дн.) -1,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,84%

Актуальна ціна XBT (XBT) становить $0,00128761. За останні 24 години XBT торгувався між мінімумом у $ 0,00128793 і максимумом у $ 0,00143237, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XBT становить $ 0,03015309, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XBT змінився на -1,16% за останню годину, -1,76% за 24 години та на -14,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XBT (XBT)

Ринкова капіталізація $ 1,29M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,29M Циркуляційне постачання 999,73M Загальна пропозиція 999 729 758,48

Поточна ринкова капіталізація XBT — $ 1,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XBT — 999,73M, зі загальною пропозицією 999729758.48. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,29M.