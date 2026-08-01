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Поточна ціна xBONZO сьогодні становить 0,00888413 USD. Ринкова капіталізація XBONZO становить 340.726 USD. Відстежуйте оновлення цін XBONZO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна xBONZO сьогодні становить 0,00888413 USD. Ринкова капіталізація XBONZO становить 340.726 USD. Відстежуйте оновлення цін XBONZO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XBONZO

Інформація про ціну XBONZO

Що таке XBONZO

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Ціна xBONZO (XBONZO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 XBONZO до USD:

$0,00882762
$0,00882762$0,00882762
%0,001D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни xBONZO (XBONZO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:42:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна xBONZO

Поточна ціна xBONZO (XBONZO) сьогодні становить $ 0,00888413, зі зміною 1,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XBONZO до USD становить $ 0,00888413 за XBONZO.

xBONZO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 340.726, з циркуляційною пропозицією у 38,35M XBONZO. Протягом останніх 24 годин XBONZO торгувався між $ 0,00879082 (мінімум) та $ 0,00919355 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02689967, тоді як історичний мінімум — $ 0,00771323.

У короткостроковій динаміці XBONZO змінився на -%0,00 за останню годину та на -%8,57 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 83,93.

Ринкова інформація щодо xBONZO (XBONZO)

$ 340,73K
$ 340,73K$ 340,73K

$ 83,93
$ 83,93$ 83,93

$ 340,73K
$ 340,73K$ 340,73K

38,35M
38,35M 38,35M

38.352.501,44280493
38.352.501,44280493 38.352.501,44280493

Поточна ринкова капіталізація xBONZO — $ 340,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 83,93. Циркуляційна пропозиція XBONZO — 38,35M, зі загальною пропозицією 38352501.44280493. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 340,73K.

Історія ціни xBONZO у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00879082
$ 0,00879082$ 0,00879082
Мін. за 24 год
$ 0,00919355
$ 0,00919355$ 0,00919355
Макс. за 24 год

$ 0,00879082
$ 0,00879082$ 0,00879082

$ 0,00919355
$ 0,00919355$ 0,00919355

$ 0,02689967
$ 0,02689967$ 0,02689967

$ 0,00771323
$ 0,00771323$ 0,00771323

-%0,00

-%1,70

-%8,57

-%8,57

Історія ціни xBONZO (XBONZO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xBONZO до USD становила $ -0,000155210461548091.
За останні 30 днів зміна ціни xBONZO до USD становила $ -0,0001981187.
За останні 60 днів зміна ціни xBONZO до USD становила $ -0,0038029788.
За останні 90 днів зміна ціни xBONZO до USD становила $ +0,000000306340339178.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000155210461548091-%1,70
30 днів$ -0,0001981187-%2,23
60 днів$ -0,0038029788-%42,80
90 днів$ +0,000000306340339178+%0,00

Прогноз ціни xBONZO

Прогноз ціни xBONZO (XBONZO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XBONZO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає %0,00.
Прогноз ціни xBONZO (XBONZO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна xBONZO потенційно може зрости на %0,00 і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне xBONZO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XBONZO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни xBONZO.

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Про xBONZO

Яка зараз ціна xBONZO?

xBONZO (XBONZO) торгують за ₴0.3915678664269970016000, що відображає зміну ціни на рівні -1.70% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає xBONZO у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Finance (DeFi),Hedera Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, XBONZO часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують XBONZO сьогодні?

За останні 24 години XBONZO зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів xBONZO?

Сьогодні в обігу знаходиться 38352501.44280493 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг XBONZO?

Наразі xBONZO займає ринковий рейтинг №4029 з ринковою капіталізацією ₴15017492.18620224832000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати xBONZO за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.70% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як xBONZO порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Hedera Ecosystem,Yield-Bearing Tokens XBONZO демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про xBONZO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:42:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для xBONZO (XBONZO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

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$0,2901$0,2901

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AurumX

AurumX

UMX

$0,12430
$0,12430$0,12430

-%28,88

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00727
$0,00727$0,00727

+%61,55

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003362
$0,0003362$0,0003362

+%26,86

Myros

Myros

MY

$0,0120
$0,0120$0,0120

+%17,64

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7112
$2,7112$2,7112

+%12,03

Cap

Cap

CAP

$0,05527
$0,05527$0,05527

+%9,70

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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