Ціна Xbit (XBT)
Поточна ціна Xbit (XBT) сьогодні становить 0.01084991 USD з ринковою капіталізацією $ 9.40M USD. Ціна XBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xbit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.18K USD
- зміна ціни Xbit протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 863.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xbit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xbit до USD становила $ +0.0002485367.
За останні 60 днів зміна ціни Xbit до USD становила $ +0.0003889475.
За останні 90 днів зміна ціни Xbit до USD становила $ +0.000177338473982707.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ +0.0002485367
|+2.29%
|60 днів
|$ +0.0003889475
|+3.58%
|90 днів
|$ +0.000177338473982707
|+1.66%
Останній аналіз цін Xbit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-0.63%
-0.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Xbit Coin is here to revolutionize the online gaming world and can be considered a very good role model for the crypto market in the future. Because not only the technology behind Xbit is excellent, but also, there is an established financial institute behind this coin that has an effective value. This financial institute is the online Casino Xbit. This coin has been designed for online gaming in general, but specifically to be used in Casino Xbit. As a result, the Xbit Coin is considered as representative shares for the Xbit Casino. So, in a way, through purchasing Xbit coins, you will buy shares in the Casino. This coin is accepted by this online Casino. So, users who buy this coin can also use them to play thousands of different games in the Casino. By using cryptocurrencies the Casino, it is possible to make deposits and withdrawals 24/7. So you can get started with the Casino in no time or cash out the winnings quickly. In this sense, Casino Xbit is truly unique in the world of gambling and online Casinos. Since, the coins that are used to play games in the Casino are also considered representative shares of the Casino, and will continue increase in value as more people purchase this coin to play in the Casino. Upon completion of the presale of this cryptocurrency, the Xbit Coin will be listed on several exchanges so that you can also exchange the coins to Counos X, Bitcoin, etc. There is also the possibility to stake Xbit Coins. With the help of this feature, all the owners of Xbit coins will be able to stake them. In the process of staking, the staked coins are frozen and transferrable. In return, users will receive an annual interest of 5 percent. This allows gamers and all the users to benefit even more with the help of Xbit cryptocurrency. As a shareholder, you also have a right of co-determination. Because on the Counos X Blockchain there is a voting system with which you can cast your vote. For every 10,000 coins staked in the system, one vote right is given to the user in the CCXX voting system. In other words, users who stake their Xbit coins will receive a voting right for each 10 thousand coins. All the future changes and developments in the system and decision making about the profit system of the online game will be decided and implemented via voting through the Counos X Blockchain-based voting system.
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