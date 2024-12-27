Сьогоднішня ціна Xbit (XBT)

Поточна ціна Xbit (XBT) сьогодні становить 0.01084991 USD з ринковою капіталізацією $ 9.40M USD. Ціна XBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xbit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.18K USD

- зміна ціни Xbit протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 863.00M USD

Отримуйте оновлення цін XBT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XBT.