Ціна xBid (XBID)
Поточна ціна xBid (XBID) сьогодні становить 0.00281861 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XBID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xBid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.24 USD
- зміна ціни xBid протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xBid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни xBid до USD становила $ -0.0009824566.
За останні 60 днів зміна ціни xBid до USD становила $ -0.0016860902.
За останні 90 днів зміна ціни xBid до USD становила $ -0.0029478460704985155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0009824566
|-34.85%
|60 днів
|$ -0.0016860902
|-59.81%
|90 днів
|$ -0.0029478460704985155
|-51.12%
Останній аналіз цін xBid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.08%
+16.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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