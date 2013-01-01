Токеноміка XAYA (WCHI) Дізнайтеся ключову інформацію про XAYA (WCHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XAYA (WCHI) In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Офіційний вебсайт: https://xaya.io Whitepaper: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf Купити WCHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XAYA (WCHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XAYA (WCHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Загальна пропозиція: $ 77,30M $ 77,30M $ 77,30M Циркуляційна пропозиція: $ 57,61M $ 57,61M $ 57,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,42M $ 2,42M $ 2,42M Історичний максимум: $ 0,766229 $ 0,766229 $ 0,766229 Історичний мінімум: $ 0,00152533 $ 0,00152533 $ 0,00152533 Поточна ціна: $ 0,03125739 $ 0,03125739 $ 0,03125739 Дізнайтеся більше про ціну XAYA (WCHI)

Токеноміка XAYA (WCHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XAYA (WCHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WCHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WCHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WCHI, досліджуйте ціну токена WCHI в реальному часі!

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