Ціна XAYA (WCHI)
Поточна ціна XAYA (WCHI) сьогодні становить 0.03909114 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна WCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XAYA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.42K USD
- зміна ціни XAYA протягом дня — -4.41%
- циркуляційна пропозиція – 57.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XAYA до USD становила $ -0.00180589512306824.
За останні 30 днів зміна ціни XAYA до USD становила $ -0.0051143720.
За останні 60 днів зміна ціни XAYA до USD становила $ -0.0030184692.
За останні 90 днів зміна ціни XAYA до USD становила $ +0.0009238201999932.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00180589512306824
|-4.41%
|30 днів
|$ -0.0051143720
|-13.08%
|60 днів
|$ -0.0030184692
|-7.72%
|90 днів
|$ +0.0009238201999932
|+2.42%
Останній аналіз цін XAYA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.93%
-4.41%
+4.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.
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