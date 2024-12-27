Сьогоднішня ціна XAYA (WCHI)

Поточна ціна XAYA (WCHI) сьогодні становить 0.03909114 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна WCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XAYA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.42K USD

- зміна ціни XAYA протягом дня — -4.41%

- циркуляційна пропозиція – 57.61M USD

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