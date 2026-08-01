Сьогоднішня ціна Xavier

Поточна ціна Xavier (XAVIER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XAVIER до USD становить $ 0 за XAVIER.

Xavier наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81 046, з циркуляційною пропозицією у 989,97M XAVIER. Протягом останніх 24 годин XAVIER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XAVIER змінився на +0,12% за останню годину та на -9,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Xavier (XAVIER)

Ринкова капіталізація $ 81,05K$ 81,05K $ 81,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81,05K$ 81,05K $ 81,05K Циркуляційне постачання 989,97M 989,97M 989,97M Загальна пропозиція 989 967 549,662536 989 967 549,662536 989 967 549,662536

Поточна ринкова капіталізація Xavier — $ 81,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XAVIER — 989,97M, зі загальною пропозицією 989967549.662536. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,05K.