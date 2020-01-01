Токеноміка XAVI by Virtuals (XAVI) Дізнайтеся ключову інформацію про XAVI by Virtuals (XAVI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XAVI by Virtuals (XAVI) XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Офіційний вебсайт: https://www.agentxavi.ai Whitepaper: https://docs.agentxavi.ai Купити XAVI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XAVI by Virtuals (XAVI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XAVI by Virtuals (XAVI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 848,72K $ 848,72K $ 848,72K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 848,72K $ 848,72K $ 848,72K Історичний максимум: $ 0,00752607 $ 0,00752607 $ 0,00752607 Історичний мінімум: $ 0,00010642 $ 0,00010642 $ 0,00010642 Поточна ціна: $ 0,00083889 $ 0,00083889 $ 0,00083889 Дізнайтеся більше про ціну XAVI by Virtuals (XAVI)

Токеноміка XAVI by Virtuals (XAVI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XAVI by Virtuals (XAVI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XAVI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XAVI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XAVI, досліджуйте ціну токена XAVI в реальному часі!

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