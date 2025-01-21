Сьогоднішня ціна XAVI by Virtuals (XAVI)

Поточна ціна XAVI by Virtuals (XAVI) сьогодні становить 0.0041948 USD з ринковою капіталізацією $ 4.19M USD. Ціна XAVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XAVI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.39K USD

- зміна ціни XAVI by Virtuals протягом дня — -27.60%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін XAVI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XAVI.