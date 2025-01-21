Ціна XAVI by Virtuals (XAVI)
Поточна ціна XAVI by Virtuals (XAVI) сьогодні становить 0.0041948 USD з ринковою капіталізацією $ 4.19M USD. Ціна XAVI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XAVI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.39K USD
- зміна ціни XAVI by Virtuals протягом дня — -27.60%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XAVI by Virtuals до USD становила $ -0.001599729126792431.
За останні 30 днів зміна ціни XAVI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XAVI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XAVI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001599729126792431
|-27.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XAVI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-27.60%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application.
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