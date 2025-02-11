Ціна Xave Coin (XVC)
Поточна ціна Xave Coin (XVC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xave Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.75 USD
- зміна ціни Xave Coin протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xave Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xave Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xave Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xave Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|+360.69%
|60 днів
|$ 0
|+360.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xave Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-0.09%
+356.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our vision is to bring artists closer to their fans in a unique environment that identifies them and allows them to express themselves. Where they can exhibit, make profits and exploit their art to the maximum; a place that inspires not only the creativity of the artists, but also that of the fans, so that together, they give life to a unique experience and are part of this new digital universe (metaverse). XAVE Coin is a digital currency oriented to the world of music, designed for the exchange of products, goods, services, and for the capitalization of individuals, groups or companies. XAVE Coin aims to Tokenize various commercial and business projects globally, based on technology, music and the artists that are part of it. Also, it seeks to solve several of the economic and financial challenges that the record industry and show business are currently facing.
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