Ціна Xave (XAV)
Поточна ціна Xave (XAV) сьогодні становить 0.00212498 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XAV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.82 USD
- зміна ціни Xave протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xave до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xave до USD становила $ -0.0006825104.
За останні 60 днів зміна ціни Xave до USD становила $ -0.0009702775.
За останні 90 днів зміна ціни Xave до USD становила $ +0.000069669652447988.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.92%
|30 днів
|$ -0.0006825104
|-32.11%
|60 днів
|$ -0.0009702775
|-45.66%
|90 днів
|$ +0.000069669652447988
|+3.39%
Останній аналіз цін Xave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+0.92%
+2.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xave Finance (pronounced “Save Finance”) allows financial services companies (“fintechs”) to leverage DeFi for real time remittance transfers and high yield consumer savings. Xave does this in a capital efficient way by building an FX accurate AMM and stablecoin lending market that shares liquidity with the Balancer V2 Vault.
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