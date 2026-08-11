Сьогоднішня ціна Xauras

Поточна ціна Xauras (XRS) сьогодні становить $ 0,02978194, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XRS до USD становить $ 0,02978194 за XRS.

Xauras наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 656 239, з циркуляційною пропозицією у 223,50M XRS. Протягом останніх 24 годин XRS торгувався між $ 0,02977491 (мінімум) та $ 0,02980313 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,91, тоді як історичний мінімум — $ 0,00499699.

У короткостроковій динаміці XRS змінився на +0,01% за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,74K.

Ринкова інформація щодо Xauras (XRS)

Ринкова капіталізація $ 6,66M$ 6,66M $ 6,66M Обсяг (за 24 год) $ 15,74K$ 15,74K $ 15,74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,64M$ 29,64M $ 29,64M Циркуляційне постачання 223,50M 223,50M 223,50M Загальна пропозиція 995 163 072,5737 995 163 072,5737 995 163 072,5737

Поточна ринкова капіталізація Xauras — $ 6,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,74K. Циркуляційна пропозиція XRS — 223,50M, зі загальною пропозицією 995163072.5737. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,64M.