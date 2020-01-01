Токеноміка Xandeum (XAND) Дізнайтеся ключову інформацію про Xandeum (XAND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Xandeum (XAND) Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Офіційний вебсайт: https://www.xandeum.network/ Whitepaper: https://docs.xandeum.network/ Купити XAND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Xandeum (XAND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Xandeum (XAND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,73M $ 6,73M $ 6,73M Загальна пропозиція: $ 4,01B $ 4,01B $ 4,01B Циркуляційна пропозиція: $ 1,34B $ 1,34B $ 1,34B FDV (повністю розведена вартість): $ 20,13M $ 20,13M $ 20,13M Історичний максимум: $ 0,01842785 $ 0,01842785 $ 0,01842785 Історичний мінімум: $ 0,0022804 $ 0,0022804 $ 0,0022804 Поточна ціна: $ 0,00502479 $ 0,00502479 $ 0,00502479 Дізнайтеся більше про ціну Xandeum (XAND)

Токеноміка Xandeum (XAND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Xandeum (XAND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XAND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XAND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XAND, досліджуйте ціну токена XAND в реальному часі!

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