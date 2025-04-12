Сьогоднішня ціна Xandeum (XAND)

Поточна ціна Xandeum (XAND) сьогодні становить 0.00628289 USD з ринковою капіталізацією $ 8.44M USD. Ціна XAND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xandeum:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Xandeum протягом дня — +7.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.34B USD

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