Ціна Xandeum (XAND)
Поточна ціна Xandeum (XAND) сьогодні становить 0.00628289 USD з ринковою капіталізацією $ 8.44M USD. Ціна XAND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xandeum:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Xandeum протягом дня — +7.85%
- циркуляційна пропозиція – 1.34B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xandeum до USD становила $ +0.00045727.
За останні 30 днів зміна ціни Xandeum до USD становила $ +0.0061211200.
За останні 60 днів зміна ціни Xandeum до USD становила $ +0.0038588398.
За останні 90 днів зміна ціни Xandeum до USD становила $ +0.000900798703239539.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00045727
|+7.85%
|30 днів
|$ +0.0061211200
|+97.43%
|60 днів
|$ +0.0038588398
|+61.42%
|90 днів
|$ +0.000900798703239539
|+16.74%
Останній аналіз цін Xandeum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+7.85%
-0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.
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