Ціна XANA (XETA)
Поточна ціна XANA (XETA) сьогодні становить 0,00054307 USD з ринковою капіталізацією $ 1,84M USD. Ціна XETA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XANA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни XANA протягом дня — -0,68%
- циркуляційна пропозиція – 3,40B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XANA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XANA до USD становила $ -0,0001848753.
За останні 60 днів зміна ціни XANA до USD становила $ -0,0002451746.
За останні 90 днів зміна ціни XANA до USD становила $ -0,0008553753867595173.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,68%
|30 днів
|$ -0,0001848753
|-34,04%
|60 днів
|$ -0,0002451746
|-45,14%
|90 днів
|$ -0,0008553753867595173
|-61,16%
Останній аналіз цін XANA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,15%
-0,68%
-30,65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs.
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