Сьогоднішня ціна XANA (XETA)

Поточна ціна XANA (XETA) сьогодні становить 0,00054307 USD з ринковою капіталізацією $ 1,84M USD. Ціна XETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XANA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни XANA протягом дня — -0,68%

- циркуляційна пропозиція – 3,40B USD

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