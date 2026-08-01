Сьогоднішня ціна XAICASH

Поточна ціна XAICASH (XAIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XAIC до USD становить $ 0 за XAIC.

XAICASH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 016,68, з циркуляційною пропозицією у 999,97M XAIC. Протягом останніх 24 годин XAIC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XAIC змінився на +0,19% за останню годину та на -0,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо XAICASH (XAIC)

Ринкова капіталізація $ 10,02K$ 10,02K $ 10,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,02K$ 10,02K $ 10,02K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 971 130,10122 999 971 130,10122 999 971 130,10122

Поточна ринкова капіталізація XAICASH — $ 10,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XAIC — 999,97M, зі загальною пропозицією 999971130.10122. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,02K.