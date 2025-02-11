Сьогоднішня ціна XActRewards (XACT)

Поточна ціна XActRewards (XACT) сьогодні становить 0.0030405 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XACT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XActRewards:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.71K USD

- зміна ціни XActRewards протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін XACT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XACT.