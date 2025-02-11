Ціна XActRewards (XACT)
Поточна ціна XActRewards (XACT) сьогодні становить 0.0030405 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XACT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XActRewards:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.71K USD
- зміна ціни XActRewards протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XActRewards до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XActRewards до USD становила $ -0.0000276968.
За останні 60 днів зміна ціни XActRewards до USD становила $ -0.0019397167.
За останні 90 днів зміна ціни XActRewards до USD становила $ -0.006848565676278631.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ -0.0000276968
|-0.91%
|60 днів
|$ -0.0019397167
|-63.79%
|90 днів
|$ -0.006848565676278631
|-69.25%
Останній аналіз цін XActRewards: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.01%
-0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XActRewards platform, utilizing the cutting edge technology, offers XAct tokens, a digital asset that can be used for participating in the loyalty rewards program which aims to transform the way businesses and customers interact. XActRewards is a game-changer for the rewards and incentives industry. By combining the security and decentralization of blockchain technology with traditional cashback systems, XActRewards offers a solution that is both innovative and practical, setting a new standard for the future of rewards and incentives
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