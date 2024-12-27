Ціна X8X (X8X)
Поточна ціна X8X (X8X) сьогодні становить 0.0015106 USD з ринковою капіталізацією $ 117.20K USD. Ціна X8X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності X8X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.53 USD
- зміна ціни X8X протягом дня — -2.98%
- циркуляційна пропозиція – 77.59M USD
Отримуйте оновлення цін X8X до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни X8X.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X8X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни X8X до USD становила $ -0.0001212458.
За останні 60 днів зміна ціни X8X до USD становила $ +0.0001424980.
За останні 90 днів зміна ціни X8X до USD становила $ +0.000166670293016584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.98%
|30 днів
|$ -0.0001212458
|-8.02%
|60 днів
|$ +0.0001424980
|+9.43%
|90 днів
|$ +0.000166670293016584
|+12.40%
Останній аналіз цін X8X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.00%
-2.98%
+4.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 X8X до AUD
A$0.002432066
|1 X8X до GBP
￡0.001193374
|1 X8X до EUR
€0.00143507
|1 X8X до USD
$0.0015106
|1 X8X до MYR
RM0.006752382
|1 X8X до TRY
₺0.053158014
|1 X8X до JPY
¥0.238327362
|1 X8X до RUB
₽0.15513862
|1 X8X до INR
₹0.129110982
|1 X8X до IDR
Rp24.364512718
|1 X8X до PHP
₱0.087478846
|1 X8X до EGP
￡E.0.076829116
|1 X8X до BRL
R$0.00936572
|1 X8X до CAD
C$0.002175264
|1 X8X до BDT
৳0.180562018
|1 X8X до NGN
₦2.338378588
|1 X8X до UAH
₴0.063384776
|1 X8X до VES
Bs0.0770406
|1 X8X до PKR
Rs0.420535934
|1 X8X до KZT
₸0.790889736
|1 X8X до THB
฿0.05151146
|1 X8X до TWD
NT$0.04962321
|1 X8X до CHF
Fr0.00135954
|1 X8X до HKD
HK$0.011722256
|1 X8X до MAD
.د.م0.015241954