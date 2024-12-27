Сьогоднішня ціна X8X (X8X)

Поточна ціна X8X (X8X) сьогодні становить 0.0015106 USD з ринковою капіталізацією $ 117.20K USD. Ціна X8X до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності X8X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.53 USD

- зміна ціни X8X протягом дня — -2.98%

- циркуляційна пропозиція – 77.59M USD

Отримуйте оновлення цін X8X до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни X8X.