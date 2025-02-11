Ціна X7R (X7R)
Поточна ціна X7R (X7R) сьогодні становить 0.00200852 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна X7R до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності X7R:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 595.10 USD
- зміна ціни X7R протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X7R до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни X7R до USD становила $ -0.0010487214.
За останні 60 днів зміна ціни X7R до USD становила $ -0.0013219315.
За останні 90 днів зміна ціни X7R до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0010487214
|-52.21%
|60 днів
|$ -0.0013219315
|-65.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін X7R: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
X7 is designed to address the needs of four major quadrants within decentralized finance. The symbiotic nature of each segment in the X7 Finance ecosystem provides fluid insurance for lenders and mutual funding for all other market participants. X7R is the reward/benefit token of the X7 ecosystem and X7's original launched token (X7m105). This token is a long-term should be seen as a long-term investment as a percentage of all transaction fees are used to buy and burn tokens, reducing total supply of available tokens, while increasing the liquidity.
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