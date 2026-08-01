Сьогоднішня ціна x4Pay

Поточна ціна x4Pay (X4PAY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації X4PAY до USD становить $ 0 за X4PAY.

x4Pay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 832,31, з циркуляційною пропозицією у 999,38M X4PAY. Протягом останніх 24 годин X4PAY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00329667, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці X4PAY змінився на +0,03% за останню годину та на -14,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо x4Pay (X4PAY)

Ринкова капіталізація $ 13,83K$ 13,83K $ 13,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,83K$ 13,83K $ 13,83K Циркуляційне постачання 999,38M 999,38M 999,38M Загальна пропозиція 999 381 970,377072 999 381 970,377072 999 381 970,377072

Поточна ринкова капіталізація x4Pay — $ 13,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція X4PAY — 999,38M, зі загальною пропозицією 999381970.377072. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,83K.