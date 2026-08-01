Сьогоднішня ціна x420

Поточна ціна x420 (X420) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації X420 до USD становить $ 0 за X420.

x420 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 128 004, з циркуляційною пропозицією у 100,00B X420. Протягом останніх 24 годин X420 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці X420 змінився на -- за останню годину та на +1,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо x420 (X420)

Ринкова капіталізація $ 128,00K$ 128,00K $ 128,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 128,00K$ 128,00K $ 128,00K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація x420 — $ 128,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція X420 — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 128,00K.