Сьогоднішня ціна x402guard

Поточна ціна x402guard (X40G) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації X40G до USD становить $ 0 за X40G.

x402guard наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,092, з циркуляційною пропозицією у 624.16M X40G. Протягом останніх 24 годин X40G торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00246414, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці X40G змінився на -- за останню годину та на -3.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо x402guard (X40G)

Ринкова капіталізація $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54.62K$ 54.62K $ 54.62K Циркуляційне постачання 624.16M 624.16M 624.16M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація x402guard — $ 34.09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція X40G — 624.16M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54.62K.