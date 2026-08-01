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Поточна ціна x402guard сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація X40G становить 34,092 USD. Відстежуйте оновлення цін X40G до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна x402guard сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація X40G становить 34,092 USD. Відстежуйте оновлення цін X40G до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про X40G

Інформація про ціну X40G

Що таке X40G

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Ціна x402guard (X40G)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 X40G до USD:

$0.00005462
$0.00005462$0.00005462
-3.50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни x402guard (X40G) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:40:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна x402guard

Поточна ціна x402guard (X40G) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації X40G до USD становить $ 0 за X40G.

x402guard наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,092, з циркуляційною пропозицією у 624.16M X40G. Протягом останніх 24 годин X40G торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00246414, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці X40G змінився на -- за останню годину та на -3.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо x402guard (X40G)

$ 34.09K
$ 34.09K$ 34.09K

--
----

$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K

624.16M
624.16M 624.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація x402guard — $ 34.09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція X40G — 624.16M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54.62K.

Історія ціни x402guard у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00246414
$ 0.00246414$ 0.00246414

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.19%

-3.67%

-3.67%

Історія ціни x402guard (X40G) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни x402guard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни x402guard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни x402guard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни x402guard до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3.19%
30 днів$ 0-9.77%
60 днів$ 0-46.13%
90 днів----

Прогноз ціни x402guard

Прогноз ціни x402guard (X40G) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна X40G у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни x402guard (X40G) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна x402guard потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне x402guard у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни X40G на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни x402guard.

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Ресурс x402guard (X40G)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про x402guard

Яка зараз ціна x402guard?

x402guard коштує ₴, сьогодні змінивши на -3.19%.

Наскільки швидко росте спільнота X40G?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну x402guard?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Cybersecurity,Moltbook and Openclaw-Themed. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі X40G сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як X40G порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴0.1086069252000387648000, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 624156131.9731398 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про x402guard

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:40:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для x402guard (X40G)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про x402guard

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+25.69%

Myros

Myros

MY

$0.0120
$0.0120$0.0120

+17.64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.7488
$2.7488$2.7488

+13.58%

Cap

Cap

CAP

$0.05525
$0.05525$0.05525

+9.66%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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