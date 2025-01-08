Ціна X314 (X314)
Поточна ціна X314 (X314) сьогодні становить 0.053057 USD з ринковою капіталізацією $ 3.77M USD. Ціна X314 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності X314:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.92K USD
- зміна ціни X314 протягом дня — +2.68%
- циркуляційна пропозиція – 71.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X314 до USD становила $ +0.00138663.
За останні 30 днів зміна ціни X314 до USD становила $ -0.0147592742.
За останні 60 днів зміна ціни X314 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни X314 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00138663
|+2.68%
|30 днів
|$ -0.0147592742
|-27.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін X314: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+2.68%
+76.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
X314 is a project using the ERC314 protocol on the BSC platform. With peer-to-peer trading, investors can easily trade by: 👉Buy: Transfer BNB to the contract address to receive X314. 👉Sell: Transfer X314 to the contract address to receive BNB back. Currently we have 2 liquidity pools: 🥇Liquidity pool 1: All BNB of liquidity is kept directly at the contract address. 🥈Liquidity pool 2: Added to Pancakeswap for people to trade through DEX exchanges if you don't like the trading method of X314. You can check our full liquidity at AVE.ai! 💎 X314 was born with the desire to bring convenience in the transaction process and help investors have a new experience. X314 has just started but with the constant efforts that have helped the community develop more every day, I am sure that it will become popular in the future.
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