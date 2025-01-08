Сьогоднішня ціна X314 (X314)

Поточна ціна X314 (X314) сьогодні становить 0.053057 USD з ринковою капіталізацією $ 3.77M USD. Ціна X314 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності X314:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.92K USD

- зміна ціни X314 протягом дня — +2.68%

- циркуляційна пропозиція – 71.12M USD

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