Сьогоднішня ціна X2Y2 (X2Y2)

Поточна ціна X2Y2 (X2Y2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 368.51K USD. Ціна X2Y2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності X2Y2:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни X2Y2 протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 377.61M USD

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