Ціна X2Y2 (X2Y2)
Поточна ціна X2Y2 (X2Y2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 368.51K USD. Ціна X2Y2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності X2Y2:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни X2Y2 протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 377.61M USD
Отримуйте оновлення цін X2Y2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни X2Y2.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X2Y2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни X2Y2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни X2Y2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни X2Y2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|-43.68%
|60 днів
|$ 0
|-62.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін X2Y2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.34%
-0.05%
-19.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 X2Y2 до VND
₫--
|1 X2Y2 до AUD
A$--
|1 X2Y2 до GBP
￡--
|1 X2Y2 до EUR
€--
|1 X2Y2 до USD
$--
|1 X2Y2 до MYR
RM--
|1 X2Y2 до TRY
₺--
|1 X2Y2 до JPY
¥--
|1 X2Y2 до RUB
₽--
|1 X2Y2 до INR
₹--
|1 X2Y2 до IDR
Rp--
|1 X2Y2 до KRW
₩--
|1 X2Y2 до PHP
₱--
|1 X2Y2 до EGP
￡E.--
|1 X2Y2 до BRL
R$--
|1 X2Y2 до CAD
C$--
|1 X2Y2 до BDT
৳--
|1 X2Y2 до NGN
₦--
|1 X2Y2 до UAH
₴--
|1 X2Y2 до VES
Bs--
|1 X2Y2 до PKR
Rs--
|1 X2Y2 до KZT
₸--
|1 X2Y2 до THB
฿--
|1 X2Y2 до TWD
NT$--
|1 X2Y2 до AED
د.إ--
|1 X2Y2 до CHF
Fr--
|1 X2Y2 до HKD
HK$--
|1 X2Y2 до MAD
.د.م--
|1 X2Y2 до MXN
$--