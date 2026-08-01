Сьогоднішня ціна x1xhlol

Поточна ціна x1xhlol (X1XHLOL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації X1XHLOL до USD становить $ 0 за X1XHLOL.

x1xhlol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43 703, з циркуляційною пропозицією у 999,80M X1XHLOL. Протягом останніх 24 годин X1XHLOL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00329473, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці X1XHLOL змінився на -- за останню годину та на -14,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо x1xhlol (X1XHLOL)

Ринкова капіталізація $ 43,70K$ 43,70K $ 43,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43,70K$ 43,70K $ 43,70K Циркуляційне постачання 999,80M 999,80M 999,80M Загальна пропозиція 999 795 714,6099154 999 795 714,6099154 999 795 714,6099154

Поточна ринкова капіталізація x1xhlol — $ 43,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція X1XHLOL — 999,80M, зі загальною пропозицією 999795714.6099154. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,70K.