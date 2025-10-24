Інформація щодо ціни X1000 (X1000) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00145327 $ 0,00145327 $ 0,00145327 Мін. за 24 год $ 0,00152821 $ 0,00152821 $ 0,00152821 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00145327$ 0,00145327 $ 0,00145327 Макс. за 24 год $ 0,00152821$ 0,00152821 $ 0,00152821 Рекордний максимум $ 0,00171195$ 0,00171195 $ 0,00171195 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,74% Зміна ціни (1 дн.) +4,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,18%

Актуальна ціна X1000 (X1000) становить $0,00151202. За останні 24 години X1000 торгувався між мінімумом у $ 0,00145327 і максимумом у $ 0,00152821, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум X1000 становить $ 0,00171195, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то X1000 змінився на -0,74% за останню годину, +4,04% за 24 години та на +11,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо X1000 (X1000)

Ринкова капіталізація $ 13,61M$ 13,61M $ 13,61M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,61M$ 13,61M $ 13,61M Циркуляційне постачання 9,00B 9,00B 9,00B Загальна пропозиція 8 999 998 147,428326 8 999 998 147,428326 8 999 998 147,428326

Поточна ринкова капіталізація X1000 — $ 13,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція X1000 — 9,00B, зі загальною пропозицією 8999998147.428326. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,61M.