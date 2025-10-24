Актуальна ціна X1000 сьогодні становить 0,00151202 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни X1000 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни X1000 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна X1000 сьогодні становить 0,00151202 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни X1000 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни X1000 на MEXC вже зараз.

Ціна X1000 (X1000)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 X1000 до USD:

$0,00151202
$0,00151202
+4,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни X1000 (X1000) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:53:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни X1000 (X1000) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00145327
$ 0,00145327
Мін. за 24 год
$ 0,00152821
$ 0,00152821
Макс. за 24 год

$ 0,00145327
$ 0,00145327

$ 0,00152821
$ 0,00152821

$ 0,00171195
$ 0,00171195

$ 0
$ 0

-0,74%

+4,04%

+11,18%

+11,18%

Актуальна ціна X1000 (X1000) становить $0,00151202. За останні 24 години X1000 торгувався між мінімумом у $ 0,00145327 і максимумом у $ 0,00152821, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум X1000 становить $ 0,00171195, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то X1000 змінився на -0,74% за останню годину, +4,04% за 24 години та на +11,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо X1000 (X1000)

$ 13,61M
$ 13,61M

--
--

$ 13,61M
$ 13,61M

9,00B
9,00B

8 999 998 147,428326
8 999 998 147,428326

Поточна ринкова капіталізація X1000 — $ 13,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція X1000 — 9,00B, зі загальною пропозицією 8999998147.428326. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,61M.

Історія ціни X1000 (X1000) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X1000 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни X1000 до USD становила $ +0,0003505442.
За останні 60 днів зміна ціни X1000 до USD становила $ +0,0017092646.
За останні 90 днів зміна ціни X1000 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,04%
30 днів$ +0,0003505442+23,18%
60 днів$ +0,0017092646+113,05%
90 днів$ 0--

Що таке X1000 (X1000)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс X1000 (X1000)

Прогноз ціни X1000 (USD)

Скільки коштуватиме X1000 (X1000) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів X1000 (X1000) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо X1000.

Перегляньте прогноз ціни X1000 вже зараз!

X1000 до місцевих валют

Токеноміка X1000 (X1000)

Розуміння токеноміки X1000 (X1000) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена X1000 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про X1000 (X1000)

Скільки сьогодні коштує X1000 (X1000)?
Актуальна ціна X1000 у USD становить 0,00151202 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна X1000 до USD?
Поточна ціна X1000 до USD — $ 0,00151202. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація X1000?
Ринкова капіталізація X1000 — $ 13,61M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція X1000?
Циркуляційна пропозиція X1000 — 9,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) X1000?
X1000 досяг історичної максимальної ціни у 0,00171195 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) X1000?
Історична мінімальна ціна X1000 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі X1000?
Актуальний обсяг торгівлі X1000 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна X1000 цього року?
X1000 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни X1000 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:53:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для X1000 (X1000)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 038,40

$3 944,28

$0,16898

$191,99

$19,5314

$3 944,28

$111 038,40

$191,99

$2,4367

$1 125,57

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6416

$0,00000750

$53,48

$0,02045

$0,5751

