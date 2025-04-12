Сьогоднішня ціна X World Games (XWG)

Поточна ціна X World Games (XWG) сьогодні становить 0.00007599 USD з ринковою капіталізацією $ 259.90K USD. Ціна XWG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності X World Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни X World Games протягом дня — -0.75%

- циркуляційна пропозиція – 3.42B USD

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