Ціна X World Games (XWG)
Поточна ціна X World Games (XWG) сьогодні становить 0.00007599 USD з ринковою капіталізацією $ 259.90K USD. Ціна XWG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності X World Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни X World Games протягом дня — -0.75%
- циркуляційна пропозиція – 3.42B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X World Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни X World Games до USD становила $ -0.0000236331.
За останні 60 днів зміна ціни X World Games до USD становила $ -0.0000326898.
За останні 90 днів зміна ціни X World Games до USD становила $ -0.0000753450829424297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.75%
|30 днів
|$ -0.0000236331
|-31.10%
|60 днів
|$ -0.0000326898
|-43.01%
|90 днів
|$ -0.0000753450829424297
|-49.78%
Останній аналіз цін X World Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.75%
-16.53%
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